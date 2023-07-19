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ОАЭ и Турция подписали соглашения о сотрудничестве на $50,7 млрд

ОАЭ и Турция подписали соглашения о сотрудничестве на $50,7 млрд Абу-Даби и Анкара в ходе визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) подписали ряд соглашений о сотрудничестве на сумму $50,7 млрд.
В регионе
19 июля 2023 г. 22:15
ОАЭ и Турция подписали соглашения о сотрудничестве на $50,7 млрд

Абу-Даби и Анкара в ходе визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) подписали ряд соглашений о сотрудничестве на сумму $50,7 млрд.

Как передает Report, об этом сообщило информационное агентство WAM.

Церемония подписания соглашений состоялась после встречи Эрдогана с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, в ходе которой стороны договорились об учреждении стратегического совета высшего уровня.

Среди подписанных документов агентство называет соглашение о реализации совместных проектов в области энергетики и природных ресурсов, соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций, декларацию о создании совместной торгово-экономической комиссии, меморандум о сотрудничестве, направленный на развитие возможностей использования ракет-носителей коммерческого назначения, меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в оборонной промышленности, а также меморандум о взаимопонимании в области финансирования экспортных кредитов.

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