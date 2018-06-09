Отец убитого в Тбилиси подростка заявил о новых акциях протеста

Баку, 9 июня. REPORT.AZ/ Организатор масштабной акции с требованием отставки правительства Грузии Заза Саралидзе выразил недовольство ходом проводимого МВД расследования убийства своего 16-летнего сына.

Как сообщает Report, Давид Саралидзе был убит во время драки между подростками 1 декабря 2017 года. Ультиматум до 10 июня В интервью тбилисской телекомпании Pirveli отец подростка заявил в пятницу вечером, что "ждет от МВД конкретных результатов уже завтра". "Я называю конкретные фамилии и требую задержания конкретных лиц. Даю МВД еще один день и жду результатов уже завтра", - сказал отец убитого подростка. В противном случае, по его словам, "с 10 июня начнется новая волна широкомасштабных протестных акций с требованием восстановления справедливости и отставки правительства, в которых примут участие и политические партии".