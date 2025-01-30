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О'Салливан: ЕС не требует от Казахстана присоединяться к санкциям против России

О'Салливан: ЕС не требует от Казахстана присоединяться к санкциям против России Евросоюз не предъявляет требований к Казахстану в вопросе санкций в отношении России и полностью уважает позицию властей самостоятельно решать эти вопросы.
В регионе
30 января 2025 г. 14:23
О'Салливан: ЕС не требует от Казахстана присоединяться к санкциям против России

Евросоюз не предъявляет требований к Казахстану в вопросе санкций в отношении России и полностью уважает позицию властей самостоятельно решать эти вопросы.

Как сообщает казахстанское бюро Report, об этом на пресс-конференции в Астане заявил специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан.

"Мы ничего не просим, мы не предлагаем запрещать экспорт каких-либо товаров из Казахстана. Это не в нашей компетенции. Мы говорим о европейских товарах, которые не производятся в Казахстане, которые некоторые компании импортируют через Казахстан и продают в Россию", - заявил он.

По его словам, это можно расценивать как незаконную торговлю подсанкционными товарами, вновь подчеркнув, что речь идет не о товарах, которые производятся в Казахстане или которые обычно поставляются из Казахстана в Россию.

"Единственная цель - обойти санкции", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке O'Sallivan: Aİ Qazaxıstandan Rusiyaya qarşı sanksiyalara qoşulmağı tələb etmir

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