О'Салливан: ЕС не требует от Казахстана присоединяться к санкциям против России

Евросоюз не предъявляет требований к Казахстану в вопросе санкций в отношении России и полностью уважает позицию властей самостоятельно решать эти вопросы.

Евросоюз не предъявляет требований к Казахстану в вопросе санкций в отношении России и полностью уважает позицию властей самостоятельно решать эти вопросы.

Как сообщает казахстанское бюро Report, об этом на пресс-конференции в Астане заявил специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан.

"Мы ничего не просим, мы не предлагаем запрещать экспорт каких-либо товаров из Казахстана. Это не в нашей компетенции. Мы говорим о европейских товарах, которые не производятся в Казахстане, которые некоторые компании импортируют через Казахстан и продают в Россию", - заявил он.

По его словам, это можно расценивать как незаконную торговлю подсанкционными товарами, вновь подчеркнув, что речь идет не о товарах, которые производятся в Казахстане или которые обычно поставляются из Казахстана в Россию.

"Единственная цель - обойти санкции", - сказал он.