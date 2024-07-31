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О'Брайен коснулся значимости мира между Баку и Ереваном для стран Центральной Азии

О'Брайен коснулся значимости мира между Баку и Ереваном для стран Центральной Азии Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен коснулся значимости достижения мира между Азербайджаном и Арменией для стран Центральной Азии.
В регионе
31 июля 2024 г. 01:48
О'Брайен коснулся значимости мира между Баку и Ереваном для стран Центральной Азии

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен коснулся значимости достижения мира между Азербайджаном и Арменией для стран Центральной Азии.

Как сообщает Report, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса, дипломат отметил, что в настоящее время основные пути выхода среднеазиатских стран на мировые рынки пролегают "по сути через Россию или Китай".

"Если мы сможем обеспечить открытие маршрута, который проходит через Азербайджан и Армению, тогда у них (стран Центральной Азии - ред.) будет [альтернатива] доступа к мировым рынкам и гораздо меньше зависимости от России и Китая", - подчеркнул О'Брайен.

Он добавил, что это все это является частью усилий, чтобы позволить странам Средней Азии "самим выбирать пути на мировые рынки".

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Версия на азербайджанском языке Ceyms O’Brayn Bakı ilə İrəvan arasında sülhün Orta Asiya ölkələri üçün əhəmiyyətinə toxunub

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