О'Брайен коснулся значимости мира между Баку и Ереваном для стран Центральной Азии

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен коснулся значимости достижения мира между Азербайджаном и Арменией для стран Центральной Азии.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен коснулся значимости достижения мира между Азербайджаном и Арменией для стран Центральной Азии.

Как сообщает Report , выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса, дипломат отметил, что в настоящее время основные пути выхода среднеазиатских стран на мировые рынки пролегают "по сути через Россию или Китай".

"Если мы сможем обеспечить открытие маршрута, который проходит через Азербайджан и Армению, тогда у них (стран Центральной Азии - ред.) будет [альтернатива] доступа к мировым рынкам и гораздо меньше зависимости от России и Китая", - подчеркнул О'Брайен.

Он добавил, что это все это является частью усилий, чтобы позволить странам Средней Азии "самим выбирать пути на мировые рынки".