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    Нуман Куртулмуш: Ведутся работы по задержанию и экстрадиции Гюлена в Турцию

    Все факты отправлены в США

    Турция. Анкара. 14 июля. REPORT.AZ/ "Руководитель террористической организации FETÖ находится в Америке, Пенсильвании. С точки зрения американо-турецких отношений, Фетхуллах Гюлен должен быть арестован".

    Как сообщает Report, об этом на встрече с зарубежными журналистами заявил заместитель премьер-министра Турции Нуман Куртулмуш.

    По его словам, все факты отправлены в США и ведутся работы по задержанию и экстрадиции Гюлена в Турцию: "Америка должна учесть это".

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