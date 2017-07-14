Нуман Куртулмуш: Ведутся работы по задержанию и экстрадиции Гюлена в Турцию

Турция. Анкара. 14 июля. REPORT.AZ/ "Руководитель террористической организации FETÖ находится в Америке, Пенсильвании. С точки зрения американо-турецких отношений, Фетхуллах Гюлен должен быть арестован".

Как сообщает Report, об этом на встрече с зарубежными журналистами заявил заместитель премьер-министра Турции Нуман Куртулмуш.

По его словам, все факты отправлены в США и ведутся работы по задержанию и экстрадиции Гюлена в Турцию: "Америка должна учесть это".