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NYT: взрыв на Крымском мосту организовали спецслужбы Украины

NYT: взрыв на Крымском мосту организовали спецслужбы Украины Взрыв на Крымском мосту с помощью грузовика организовали спецслужбы Украины.
В регионе
9 октября 2022 г. 12:09
NYT: взрыв на Крымском мосту организовали спецслужбы Украины

Взрыв на Крымском мосту с помощью грузовика организовали спецслужбы Украины.

Как передает Report, об этом сообщает американская газета The New York Times со ссылкой на украинского чиновника.

Согласно изданию, высокопоставленный украинский чиновник подтвердил информацию о том, что за этим стоит Украина.

"Чиновник на условиях анонимности из-за запрета правительства на обсуждение взрыва добавил, что спецслужбы Украины организовали взрыв, используя бомбу, загруженную в грузовик, который ехал по мосту", - передает NYT его слова.

Напомним, что утром 8 октября на Крымском мосту в результате взрыва случился мощный пожар. Объект был построен после того, как полуостров перешел под контроль российской стороны. Он был открыт в мае 2018 года.

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Версия на азербайджанском языке NYT: Krım körpüsündə partlayışı Ukraynanın xüsusi xidmət orqanları təşkil edib

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