NYT: взрыв на Крымском мосту организовали спецслужбы Украины

Взрыв на Крымском мосту с помощью грузовика организовали спецслужбы Украины.
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Согласно изданию, высокопоставленный украинский чиновник подтвердил информацию о том, что за этим стоит Украина.
"Чиновник на условиях анонимности из-за запрета правительства на обсуждение взрыва добавил, что спецслужбы Украины организовали взрыв, используя бомбу, загруженную в грузовик, который ехал по мосту", - передает NYT его слова.
Напомним, что утром 8 октября на Крымском мосту в результате взрыва случился мощный пожар. Объект был построен после того, как полуостров перешел под контроль российской стороны. Он был открыт в мае 2018 года.