NYT: Турция сближается с Россией и КНР, что заставляет НАТО нервничать

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Турция, будучи членом НАТО, проявляет все большую самостоятельность в выборе направлений внешней политики и определении стратегических партнеров для страны, что вызывает определенную обеспокоенность руководства альянса, а также США. Наибольшие опасения стран Запада вызывает сближение правительства Реджепа Тайипа Эрдогана с Россией и Китаем. Об этом в редакторской колонке пишет The New York Times.

Среди "тревожных аспектов поведения Турции" NYT выделяет планы правительства приобрести у Китая системы воздушной обороны, что включает в себя радары и ракеты дальнего действия типа "земля-воздух". Сумма сделки, по данным издания, составляет 3,4 млрд. долларов.

Если такое соглашение между странами будет достигнуто, то это, с точки зрения автора материала, будет противоречить интересам американских и европейских союзников по альянсу, поскольку Турция отказывается покупать аналогичные системы у них, объясняя это тем, что правительство не поддерживает позицию НАТО по сирийскому вопросу.

Более того, пишет The New York Times, министр обороны Турции ранее заявлял, что интеграция национальной системы обороны с системой обороны НАТО вообще не планируется. По версии издания, это происходит из-за того, что две системы – НАТО и КНР – несовместимы.

И если Турция откажется связать свои системы с системами НАТО, "они ослабят защищенность своей территории, но в то же время ослабят и НАТО", - убежден Иво Даалдер, бывший посол США в НАТО.

Также опасения НАТО и США, говорит автор материала, вызывают планы Турции подписать с Россией соглашение о строительстве газопровода в обход Украины.

Ранее, пишет The NYT, опросы общественного мнения в Турции показали, что жители страны не рассматривают террористическую группировку "Исламское государство" в качестве приоритетной угрозы безопасности страны, что является главным направлением работы НАТО на данный момент. И это, с точки зрения издания, отдаляет позиции Турции от альянса еще больше, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".