NYT опубликовал фото- и видеодоказательства казни жителей Бучи

The New York Times опубликовал видеодоказательства казни восьмерых мужчин в Буче русскими десантниками и идентифицировал личности жертв.

The New York Times опубликовал видеодоказательства казни восьмерых мужчин в Буче русскими десантниками и идентифицировал личности жертв.

Как передает Report, этому издание посвятило большой материал, где говорится о том, что убитые это - Анатолий Приходько, Андрей Матвийчук, Андрей Вербовой, Денис Руденко, Андрей Дворников, Святослав Туровский, Валерий Котенко и Виталий Карпенко. А 43-летнему строителю - Ивану Скибе удалось выжить.

Десантники патрулировали район, проводя обыски по домам и работая внутри и снаружи четырехэтажного офисного здания, которое россияне превратили в базу и полевой госпиталь. На той же улице Иван Скиба вместе с еще 5 мужчинами дежурили на импровизированном блокпосту.

Украинцев по радио предупредили о приближении врага - и они спрятались у местного жителя 53-летнего Валерия Котенко. Позже к ним присоединились еще двое бойцов, Андрей Дворников и Денис Руденко. Через час - во время обысков - русские нашли мужчин в доме, и под дулами автоматов захватчики вывели мужчин, включая Котенко, на улицу. После "обысков" на наличие татуировок о принадлежности к милитаризированным организациям заложников провели на "базу".

Свидетели подтверждают, что видели мужчин на стоянке перед "базой" в рубашках, надвинутых на голову. Как рассказал Скиба, их заставили стать на колени, а потом десантники застрелили Виталия Карпенко. Раненых оккупанты добивали, Скибе удалось избежать смерти - после попадания пули он претворился погибшим.

Одного заложника отпустили, в деле говорится, что речь идет о "государственной измене".

Тела расстрелянных мужчин пролежали во дворе более месяца.

Стена и ступени здания были изрешечены пулевыми отверстиями. На другой стороне двора, в нескольких метрах от того места, где лежали тела, валялись стреляные гильзы калибра 7,62x54R, использовавшиеся в советских пулеметах серии ПК и снайперских винтовках Драгунова, широко используемых в российских войсках.

Следователи Службы безопасности Украины также предоставили СМИ изображение найденной внутри здания нашивки с эмблемой 104-го полка и списка российских солдат, извлеченных из здания.