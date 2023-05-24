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NYT: Ни один украинский военнослужащий не зашел на территорию РФ

NYT: Ни один украинский военнослужащий не зашел на территорию РФ Во время операции в Белгородской области ни один украинский боец не зашел на территорию России.
В регионе
24 мая 2023 г. 02:43
NYT: Ни один украинский военнослужащий не зашел на территорию РФ

Во время операции в Белгородской области ни один украинский боец не зашел на территорию России.

Как передает Report со ссылкой на The New York Times, об этом заявил украинский чиновник, который говорил на условиях анонимности.

По его словам, ни один украинский боец не зашел на территорию России. Украинские военные выполняют преимущественно вспомогательную роль, защищая украинскую границу в этом районе на случай российской контратаки.

Собеседник отмечает, что подразделения, участвовавшие в операции, понесли потери, но не настолько значительные, чтобы повлиять на их боеспособность. Он не предоставил других подробностей.

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Версия на азербайджанском языке NYT: Belqorod ərazisinə soxulan döyüşçülərin itkiləri əhəmiyyətli dərəcədə deyil

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