NYT: Иран и "Хезболлах" снизили боеготовность своих ракетных подразделений

Иран и формирования ливанского движения "Хезболлах" снизили уровень боеготовности ракетных подразделений на фоне переговоров в Дохе о прекращении ведения огня в секторе Газа.

Иран и формирования ливанского движения "Хезболлах" снизили уровень боеготовности ракетных подразделений на фоне переговоров в Дохе о прекращении ведения огня в секторе Газа.

Как передает Report , об этом сообщила газета The New York Times.

По ее сведениям, израильские разведслужбы сделали вывод, что "Хезболлах и Иран понизили уровень боевой готовности своих ракетных подразделений".

Отмечается, что сейчас Израиль полагает, что возможный удар Ирана может быть нанесен позднее. Вместе с тем, уточняет издание, представители израильских властей указывают, что данные разведки постоянно меняются.

Резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после гибели в Тегеране председателя политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании и ликвидации в Бейруте одного из командиров военного крыла "Хезболлах" Фуада Шокра. Иран, ХАМАС и "Хезболлах" возложили ответственность за случившееся на Израиль и заявили, что не оставят это без ответа.