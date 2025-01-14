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NYT: Байден и Путин после начала войны в Украине поддерживали каналы связи

NYT: Байден и Путин после начала войны в Украине поддерживали каналы связи После начала войны в Украине 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден поддерживали непрямые каналы связи, хотя и не общались напрямую.
В регионе
14 января 2025 г. 08:13
NYT: Байден и Путин после начала войны в Украине поддерживали каналы связи

После начала войны в Украине 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден поддерживали непрямые каналы связи, хотя и не общались напрямую.

Как передает Report, об этом пишет The New York Times (NYT).

В материале отмечается, что Москва и Вашингтон взаимодействовали на уровне различных ведомств.

Так, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан "негласно инициировал серию звонков" помощнику российского лидера Юрию Ушакову. Во время одного из них американский чиновник дал понять, что США считают Россию ответственной за ситуацию с отправкой посылок со взрывными устройствами курьерскими службами.

В статье также указывается, что этот вопрос глава ЦРУ Уильям Бернс обсуждал с директором Службы внешней разведки РФ России Сергеем Нарышкиным и главой ФСБ Александром Бортниковым. Американская сторона исходила из того, что эти российские чиновники регулярно контактируют с президентом России.

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