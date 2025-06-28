О нас

NYP: На месте удара США по ядерному объекту в Фордо работают строители

NYP: На месте удара США по ядерному объекту в Фордо работают строители Строительные бригады начали работу на атомном объекте в иранском Фордо, куда ВВС США нанесли один из своих ударов.
В регионе
28 июня 2025 г. 08:29
NYP: На месте удара США по ядерному объекту в Фордо работают строители

Строительные бригады начали работу на атомном объекте в иранском Фордо, куда ВВС США нанесли один из своих ударов.

Как передает Report, об этом пишет New York Post со ссылкой на спутниковые снимки.

Бригады на экскаваторах и бульдозерах находятся вблизи воронок, которые остались после удара американских противобункерных ракет GBU-57. Часть рабочих восстанавливает подъездные пути к ядерному объекту, который находится под землей.

Напомним, что 22 июня ВВС США нанесли удары по атомным объектам Ирана. Международное агентство по атомной энергии сообщало, что после удара на объекте в Фордо появились новые повреждения.

МАГАТЭ также допустило локальное радиационное загрязнение на атомном объекте в Натанзе.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Ереванский суд арестовал на 2 месяца архиепископа Микаеля Аджапахяна
Ереванский суд арестовал на 2 месяца архиепископа Микаеля Аджапахяна
28 июня 2025 г. 08:53
В Турции человек погиб в результате вооруженного инцидента
В Турции человек погиб в результате вооруженного инцидента
28 июня 2025 г. 04:20
Среди задержанных накануне в Армении есть несовершеннолетние
Среди задержанных накануне в Армении есть несовершеннолетние
28 июня 2025 г. 02:45
В России убили двух братьев азербайджанского журналиста
В России убили двух братьев азербайджанского журналиста
27 июня 2025 г. 23:57
Из-за лесного пожара в турецком Измире эвакуировали более 450 семей
Из-за лесного пожара в турецком Измире эвакуировали более 450 семей
27 июня 2025 г. 22:52
Хакан Фидан: Турция повысит эффективность проекта Баку-Тбилиси-Карс
Хакан Фидан: Турция повысит эффективность проекта Баку-Тбилиси-Карс
27 июня 2025 г. 22:31
В Армении задержали архиепископа Микаеля
В Армении задержали архиепископа Микаеля
27 июня 2025 г. 22:04
В аэропорту Сочи столкнулись самолеты
В аэропорту Сочи столкнулись самолеты
27 июня 2025 г. 19:34
Полиция задержала у здания СК Армении десятки человек
Полиция задержала у здания СК Армении десятки человек
27 июня 2025 г. 19:21
Путин заявил о подготовке встречи с Трампом
Путин заявил о подготовке встречи с Трампом
27 июня 2025 г. 19:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi