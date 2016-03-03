Нурсултан Назарбаев провел традиционную встречу с главами дипмиссий, аккредитованных в Астане

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел традиционную встречу с главами дипломатических миссий, аккредитованных в Астане.

Как сообщает Report, обращаясь к присутствующим, глава государства отметил, что нынешняя встреча проходит в год 25-летия независимости страны и в день принятия Казахстана в члены ООН.

Президент Казахстана также напомнил, что в этом году мир отметит 25-летие закрытия Семипалатинского ядерного полигона, 10-летие Договора о зоне, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии, а также 20-летие Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Президент Казахстана отметил, что сегодня Евразия – ключевой геополитический и геоэкономический фактор в мировой политике. По его словам, в этой связи построение мирной, стабильной, процветающей и экономически сильной Евразии придаст мощный мультипликативный эффект глобальному росту и будет выгодно всем. В этом плане Н.Назарбаев отметил важность реализации совместно с Китаем проекта "Экономический пояс Великого Шелкового пути".

Глава государства подчеркнул, что Казахстан во время голосования в Нью-Йорке в конце июня рассчитывает на поддержку со стороны представляемых дипломатами государств его кандидатуры на пост непостоянного члена Совета Безопасности ООН на период 2017-2018 годов.

Отметим, во встрече также принял участие посол Азербайджана в Казахстане Рашад Мамедов.