Назарбаев объяснил назначение Карима Масимова председателем КНБ

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объяснил, почему назначил Карима Масимова на пост председателя Комитета национальной безопасности.

"Вы видите изменения в правительстве. У этого есть своя логика. Во-первых, это связано с необходимостью усиления, повышения уровня безопасности". Об этом, как сообщает Report со ссылкой на КАЗИНФОРМ, заявил Н.Назарбаев в ходе расширенного заседания правительства.

Глава государства пояснил, что с согласия Карима Масимова, учитывая его опыт и знание обстановки в республике, он был назначен в этот ответственный сектор в сложный период.

"В связи с освобождением его от должности премьер-министра, сейчас правительство находится в отставке. Мы все эти вопросы решим, не затягивая - и назначение вашего начальства, и новых министров. Думаю, больших перемен не будет, так как правительство в сложное время выполняет свою работу, исполняет все поручения", - добавил Нурсултан Назарбаев.