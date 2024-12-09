Нуман Куртулмуш: Захватившие власть в Сирии оппозиционные группы должны завоевать доверие народа

Спикер Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Нуман Куртулмуш раскрыл приоритетные и перспективные цели нового правительства Сирии.

Спикер Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Нуман Куртулмуш раскрыл приоритетные и перспективные цели нового правительства Сирии.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом он заявил на заседании ВНСТ.

Н. Куртулмуш отметил, что одним из главных вопросов отныне является обеспечение полной стабильности в Сирии.

"Для этого оппозиционные группы должны завоевать доверие народа. Несомненно, одна из главных целей Турции - обеспечить безопасное и достойное возвращение беженцев, которых мы принимаем в нашей стране на протяжении многих лет".

Он также обратился к захватившим власть оппозиционным силам с призывом не расслабляться и избегать необдуманных шагов, которые могут нарушить стабильность в Сирии.