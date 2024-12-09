О нас

Нуман Куртулмуш: Захватившие власть в Сирии оппозиционные группы должны завоевать доверие народа

Нуман Куртулмуш: Захватившие власть в Сирии оппозиционные группы должны завоевать доверие народа Спикер Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Нуман Куртулмуш раскрыл приоритетные и перспективные цели нового правительства Сирии.
В регионе
9 декабря 2024 г. 19:40
Нуман Куртулмуш: Захватившие власть в Сирии оппозиционные группы должны завоевать доверие народа

Спикер Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Нуман Куртулмуш раскрыл приоритетные и перспективные цели нового правительства Сирии.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом он заявил на заседании ВНСТ.

Н. Куртулмуш отметил, что одним из главных вопросов отныне является обеспечение полной стабильности в Сирии.

"Для этого оппозиционные группы должны завоевать доверие народа. Несомненно, одна из главных целей Турции - обеспечить безопасное и достойное возвращение беженцев, которых мы принимаем в нашей стране на протяжении многих лет".

Он также обратился к захватившим власть оппозиционным силам с призывом не расслабляться и избегать необдуманных шагов, которые могут нарушить стабильность в Сирии.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Numan Kurtulmus: Opposition groups in Syria must gain people's trust
Версия на азербайджанском языке TBMM sədri: Suriyada hakimiyyəti ələ keçirən müxalif qruplar xalqın etimadını qazanmalıdırlar

Другие новости из категории

Армения и ЕС ведут переговоры по поводу новой программы партнерства
Армения и ЕС ведут переговоры по поводу новой программы партнерства
9 декабря 2024 г. 18:47
МИД Британии объявил о приостановке всех программ помощи Грузии
МИД Британии объявил о приостановке всех программ помощи Грузии
9 декабря 2024 г. 18:12
Эстония планирует закупить барражирующие БПЛА на 400 млн евро
Эстония планирует закупить барражирующие БПЛА на 400 млн евро
9 декабря 2024 г. 17:11
Власти Грузии рассчитывают на перезагрузку отношений с США при новой администрации
Власти Грузии рассчитывают на перезагрузку отношений с США при новой администрации
9 декабря 2024 г. 15:54
Посольство Сирии в Иране приостановило свою деятельность
Посольство Сирии в Иране приостановило свою деятельность
9 декабря 2024 г. 15:43
Глава МИД Ирана: Будущее астанинского формата зависит от развития событий в Сирии
Глава МИД Ирана: Будущее астанинского формата зависит от развития событий в Сирии
9 декабря 2024 г. 15:39
Кобахидзе: МВД нейтрализовало ресурсы оппозиции по совершению насилия
Кобахидзе: МВД нейтрализовало ресурсы оппозиции по совершению насилия
9 декабря 2024 г. 14:52
Фахреттин Алтун: В результате крушения вертолета погибли шесть военных
ВидеоФахреттин Алтун: В результате крушения вертолета погибли шесть военных
9 декабря 2024 г. 13:56
Песков назвал разговоры о военном присутствии России в Сирии преждевременными
Песков назвал разговоры о военном присутствии России в Сирии преждевременными
9 декабря 2024 г. 13:45
Хакан Фидан: Турция также поддержит Сирию в сложившейся ситуации
Хакан Фидан: Турция также поддержит Сирию в сложившейся ситуации
9 декабря 2024 г. 13:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi