Нуман Куртулмуш: Турция выступает против распространения в Европе ксенофобии и исламофобии

Турция выступает против распространения в Европе ксенофобии и исламофобии.

Турция выступает против распространения в Европе ксенофобии и исламофобии.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш на встрече с президентом Эстонии Аларом Карисом.

По его словам, для этого Турция тесно сотрудничает с Европой.

Куртулуш также отметил, что Турция не принимает двойные стандарты Евросоюза: "Мы выражаем это на всех платформах. Европа нуждается в безопасности и сотрудничестве, что особенно видно в контексте российско-украинской войны, продолжающейся уже третий год. Турция выступает за справедливое завершение этого конфликта".