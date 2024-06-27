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Нуман Куртулмуш: Турция выступает против распространения в Европе ксенофобии и исламофобии

Нуман Куртулмуш: Турция выступает против распространения в Европе ксенофобии и исламофобии Турция выступает против распространения в Европе ксенофобии и исламофобии.
В регионе
27 июня 2024 г. 16:23
Нуман Куртулмуш: Турция выступает против распространения в Европе ксенофобии и исламофобии

Турция выступает против распространения в Европе ксенофобии и исламофобии.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш на встрече с президентом Эстонии Аларом Карисом.

По его словам, для этого Турция тесно сотрудничает с Европой.

Куртулуш также отметил, что Турция не принимает двойные стандарты Евросоюза: "Мы выражаем это на всех платформах. Европа нуждается в безопасности и сотрудничестве, что особенно видно в контексте российско-украинской войны, продолжающейся уже третий год. Турция выступает за справедливое завершение этого конфликта".

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Версия на английском языке Türkiye against spread of Islamophobia in Europe, parliament speaker says
Версия на азербайджанском языке Numan Kurtulmuş: Türkiyə Avropanın ksenofobiya və islamofobiya kimi dağıdıcı ideyalarla zəhərlənməsinə qarşıdır

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