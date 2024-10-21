Нуман Куртулмуш: Турция продолжит борьбу с FETÖ и другими террористическими организациями

Турция продолжит борьбу с FETÖ и другими террористическими организациями, стремящимися дестабилизировать ситуацию в стране.

Турция продолжит борьбу с FETÖ и другими террористическими организациями, стремящимися дестабилизировать ситуацию в стране.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом заявил спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш, комментируя смерть лидера FETÖ Фетуллаха Гюлена.

"Хотелось бы, чтобы он предстал перед правосудием здесь, в Турции. Чтобы получил по заслугам и отсидел до конца жизни в тюрьме. Однако божественного правосудия не избежать, он будет вечно гореть в адском пламени", - сказал он на встрече с представителями гражданского общества в Айдыне.

Куртулмуш подчеркнул, что Турция по сей день противостояла многим террористическим организациям, которые пытались нарушить единство и солидарность, дестабилизировать ситуацию в стране.

"Мы боремся не с отдельными личностями, а с террористическим мышлением, враждебностью. Мы продолжим решительную борьбу с FETÖ и другими подобными террористическими организациями", - сказал политик.