Нуман Куртулмуш: Сирия превратилась в пристанище, некий совет террористических организаций

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Сирия превратилась в пристанище, некий совет террористических организаций, откуда совершаются террористические нападения на Турцию.

Как сообщает Report, об этом турецким журналистам сказал вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш, комментируя операцию "Щит Евфрата".

По его словам, с июля и по сей день в Турции совершаются теракты и их организаторы получают логистическую и другую поддержку из Сирии: "Причиной этому является политическая нестабильность в этой стране. Наша операция нацелена на очистку наших границ от террористов и эта операция идет успешно. Дай Бог в ближайшее время мы завершим ее".

Н.Куртулмуш добавил, что ВС Турции проводят свои действия в координации с международной коалицией в Сирии.