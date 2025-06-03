Нуман Куртулмуш переизбран спикером Великого национального собрания Турции

В Великом национальном собрании Турции (ВНСТ) избран спикер второго периода 28-го законодательного созыва.

В Великом национальном собрании Турции (ВНСТ) избран спикер второго периода 28-го законодательного созыва.

Как сообщает Report, в результате тайного голосования действующий спикер ВНСТ и депутат от Стамбула (Партия справедливости и развития) Нуман Куртулмуш набрал 329 голосов и был переизбран спикером.

Депутат от Артвина (Народно-республиканская партия) Угур Байрактутан набрал 118 голосов, депутат от Диярбакыра (Партия равенства и демократии народов) Осман Дженгиз Чандар - 18, депутат от Стамбула (партия İYİ) Мустафа Джихан Пачаджи - 26, а депутат от Самсуна (партия "Новый путь") Мехмет Караман - 6 голосов.

Таким образом, Н. Куртулмуш в третьем туре голосования набрал абсолютное большинство - более 301 голоса.