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Нуман Куртулмуш переизбран спикером Великого национального собрания Турции

Нуман Куртулмуш переизбран спикером Великого национального собрания Турции В Великом национальном собрании Турции (ВНСТ) избран спикер второго периода 28-го законодательного созыва.
В регионе
3 июня 2025 г. 22:46
Нуман Куртулмуш переизбран спикером Великого национального собрания Турции

В Великом национальном собрании Турции (ВНСТ) избран спикер второго периода 28-го законодательного созыва.

Как сообщает Report, в результате тайного голосования действующий спикер ВНСТ и депутат от Стамбула (Партия справедливости и развития) Нуман Куртулмуш набрал 329 голосов и был переизбран спикером.

Депутат от Артвина (Народно-республиканская партия) Угур Байрактутан набрал 118 голосов, депутат от Диярбакыра (Партия равенства и демократии народов) Осман Дженгиз Чандар - 18, депутат от Стамбула (партия İYİ) Мустафа Джихан Пачаджи - 26, а депутат от Самсуна (партия "Новый путь") Мехмет Караман - 6 голосов.

Таким образом, Н. Куртулмуш в третьем туре голосования набрал абсолютное большинство - более 301 голоса.

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Версия на азербайджанском языке Numan Kurtulmuş yeniden TBMM sədri seçilib

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