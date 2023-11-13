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Нуман Куртулмуш: Исламофобия - большая социальная болезнь

Нуман Куртулмуш: Исламофобия - большая социальная болезнь Исламофобия - это большая социальная болезнь, и с ней необходимо бороться.
В регионе
13 ноября 2023 г. 12:49
Нуман Куртулмуш: Исламофобия - большая социальная болезнь

Исламофобия - это большая социальная болезнь, и с ней необходимо бороться.

Как сообщает Report, об этом заявил спикер Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш на встрече с муфтиями в Анталье.

По его словам, вспыхнувшие в мире конфликты могут привести к третьей мировой войне: "Мир находится в большом хаосе".

Председатель турецкого парламента считает, что для прекращения продолжающихся конфликтов необходима новая политическая система: "Ее создание неизбежно. Сегодня ООН не способен остановить войну в Украине, равно как и на Ближнем Востоке".

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Версия на азербайджанском языке Numan Kurtulmuş: “İslamafobiya böyük ictimai xəstəlikdir”

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