Нуман Куртулмуш: Исламофобия - большая социальная болезнь

Исламофобия - это большая социальная болезнь, и с ней необходимо бороться.

Исламофобия - это большая социальная болезнь, и с ней необходимо бороться.

Как сообщает Report, об этом заявил спикер Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш на встрече с муфтиями в Анталье.

По его словам, вспыхнувшие в мире конфликты могут привести к третьей мировой войне: "Мир находится в большом хаосе".

Председатель турецкого парламента считает, что для прекращения продолжающихся конфликтов необходима новая политическая система: "Ее создание неизбежно. Сегодня ООН не способен остановить войну в Украине, равно как и на Ближнем Востоке".