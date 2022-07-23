Нуланд: Восстановление СВПД позволит Ирану вернуть свою нефть на мировые рынки

Возвращение Ирана в ядерную сделку позволит стране вернуть свою нефть на мировые рынки и добиться послабления в вопросе санкций.

Возвращение Ирана в ядерную сделку позволит стране вернуть свою нефть на мировые рынки и добиться послабления в вопросе санкций.

Как передает Report , об этом заявила в пятницу заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

"Если Иран пожелает (а в стране есть лишь одно лицо, принимающее решения), то его нефть снова вернется на мировые рынки, а часть санкций будет снята. Однако до сих пор мы не увидели, чтобы Иран встал на этот путь", - сказала Нуланд в рамках ежегодного форума, организованного на площадке Аспенского института.

Замглавы американского дипведомства подчеркнула, что, если Иран откажется вернуться в ядерную сделку, Вашингтон "будет вынужден нарастить свое давление" на Исламскую Республику.