Нуланд: США не выводят свои войска из Сирии

США не выводят свои войска из Сирии.

США не выводят свои войска из Сирии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила исполняющая обязанности заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в интервью CNN Turk.

"США не выводят войска из Сирии. Как показали вчерашние трагические события в церкви в Стамбуле, и мы выражаем соболезнования тем, кто там погиб, "Исламское государство" все еще активно во многих местах. И мы [с Турцией] являемся партнерами в борьбе с терроризмом на протяжении десятилетий", - подчеркнула она.