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Нуланд объявила, что послом США в России впервые будет женщина

Нуланд объявила, что послом США в России впервые будет женщина Белый дом объявит о назначении нового посла США в России в следующий вторник, эту должность впервые займет женщина.
В регионе
17 сентября 2022 г. 21:02
Нуланд объявила, что послом США в России впервые будет женщина
Виктория Нуланд

Белый дом объявит о назначении нового посла США в России в следующий вторник, эту должность впервые займет женщина.

Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в интервью телеканалу "Дождь", показанным в субботу.

"Я подожду, когда Белый дом официально объявит его (имя посла – ред.) в следующий вторник. Этот человек долгое время изучал Россию, это дипломат, который уже бывал там по нашему заданию, это очень теплый, открытый и заботливый человек. Мы надеемся, что с его помощью у нас получится наладить отношения с Россией, - сказала Нуланд, отвечая на вопрос, может ли она назвать имя нового посла США в РФ. - Скажу только, что это будет наша первая женщина-посол в России. Это тоже прекрасно".

Отметим, что в настоящее время место главы американского диппредставительства в России вакантно - 62-летний посол Джон Салливан покинул Москву 4 сентября.

Напомним, что на эту должность он был назначен предыдущим президентом США республиканцем Дональдом Трампом в декабре 2019 года.

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Версия на азербайджанском языке Nuland: "ABŞ-ın Rusiyadakı səfiri ilk dəfə qadın olacaq"

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