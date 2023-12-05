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НС Армении отклонило проект о криминализации признания Карабаха частью Азербайджана

НС Армении отклонило проект о криминализации признания Карабаха частью Азербайджана Национальное собрание Армении отказалось включать в повестку пленарного заседания проект закона, предусматривающий криминализацию запрета на признание Карабаха в составе Азербайджана.
В регионе
5 декабря 2023 г. 11:01
НС Армении отклонило проект о криминализации признания Карабаха частью Азербайджана

Национальное собрание Армении отказалось включать в повестку пленарного заседания проект закона, предусматривающий криминализацию признания Карабаха составной частью Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, против включения проголосовало 57 депутатов фракции "Гражданский договор", поддержали предложение 26 оппозиционных депутатов.

Ранее комиссия по государственно-правовым вопросам отклонила законодательную инициативу внесения изменений в Уголовный кодекс этой страны.

Парламентская оппозиция в связи с этим обвинила правящую фракцию в невыполнении своих предвыборных обещаний в контексте карабахского вопроса. В частности, секретарь фракции "Айастан" Арцвик Минасян, обращаясь к спикеру Алену Симоняну, заявил, что правящая фракция не только нарушила предвыборное обещание в этом вопросе, но и делает все диаметрально противоположное этому обещанию.

В ответ спикер заявил, что не понимает, какое у оппозиции дело до предвыборных обещаний власти, и что сама оппозиция, пришла в парламент с целью убить депутатов от правящей силы.

"Вы показывали людям постановочный расстрел, радовались этому. Вы оскорбляли нас, наших избирателей, использования все возможные эпитеты. Чего вы еще хотите от нас и наших избирателей? Часть этих людей проголосовала за нас только ради того, чтобы вы тут не оказались", - сказал Симонян.

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Версия на английском языке Armenia’s National Assembly rejects project providing for criminalization of Karabakh's recognition as part of Azerbaijan

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