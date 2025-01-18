НС Армении обсудит инициативу внепарламентских сил о членстве страны в ЕС

Национальное собрание Армении на следующей неделе обсудит инициативу внепарламентских сил о членстве страны в ЕС.
Как передает Report, об этом пишет газета "Жоховурд" со ссылкой на свои источники.
По данным издания, в обсуждении примут участие главы партий "Республика", "Во имя Республики" и "Европейской партии Армении" - Арам Саркисян, Арман Бабаджанян и Тигран Хзмалян.
Хзмалян выразил уверенность, что НС одобрит его инициативу.
"Власти Армении за 3-4 месяца поняли, что альтернативы ЕС нет", - сказал он.
Отметим, что 9 января кабмин Армении одобрил законопроект по запуску процесса вступления страны в ЕС. Премьер Никол Пашинян на заседании правительства отметил, что вопрос о вступлении Армении в ЕС может быть решен только путем референдума.