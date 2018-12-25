Фермерское движение: Жители сел Армении не чувствуют каких-либо плодов революции

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Жители сел Армении не чувствуют каких-либо плодов революции, народ постепенно разочаровывается.

Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил председатель армянской общественной организации "Фермерское движение" Саркис Седракян.

Седракян подчеркнул, что в дни революции на улицу выходили и многие сельчане, и специалисты сельского хозяйства, однако пока плодов перемен никто не почувствовал. "Народ постепенно разочаровывается, а молодые специалисты не хотят обращаться за советом к нам, к опытным специалистам", - добавил глава НПО.

Он заявил, что нет необходимости распускать министерства, нужно менять подходы к работе.

"Если власти продолжат придерживаться такого подхода к работе, то, боюсь, к концу следующего года государство не сможет выплачивать даже пенсии. Нужно показать крестьянам, что министерство сельского хозяйства служит им", - заключил Саркис Седракян.