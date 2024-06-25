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НПО Азербайджана обсудили экологические последствия горнодобывающей промышленности Армении

НПО Азербайджана обсудили экологические последствия горнодобывающей промышленности Армении Во второй день Форума сотрудничества неправительственных организаций (НПО) Азербайджана в Зангилане состоялась панельная дискуссия на тему “Экологические последствия горнодобывающей промышленности Армении”.
В регионе
25 июня 2024 г. 11:38
НПО Азербайджана обсудили экологические последствия горнодобывающей промышленности Армении

Во второй день Форума сотрудничества неправительственных организаций (НПО) Азербайджана в Зангилане состоялась панельная дискуссия на тему “Экологические последствия горнодобывающей промышленности Армении”.

Как сообщает корреспондент Report из Зангилана, в обсуждениях приняли участие около 200 представителей НПО.

Модератором панельных дискуссий выступил председатель Общественного объединения "Сеть журналистов Азербайджана" Аяз Мирзаев.

В дискуссиях приняли участие председатель Общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана Амин Мамедов, руководитель Фонда содействия развитию предпринимательства и рыночной экономики Сабит Багиров, председатель Общественного Объединения "Картографы Азербайджана" Мугабиль Байрамов, председатель студенческой молодежной организации Нахчыванского государственного университета Азиз Гасымов.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani NGOs discuss environmental consequences of Armenian mining industry
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan QHT-ləri Ermənistanın dağ-mədən sənayesinin ekoloji fəsadlarını müzakilə ediblər

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