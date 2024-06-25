НПО Азербайджана обсудили экологические последствия горнодобывающей промышленности Армении

Во второй день Форума сотрудничества неправительственных организаций (НПО) Азербайджана в Зангилане состоялась панельная дискуссия на тему “Экологические последствия горнодобывающей промышленности Армении”.

Во второй день Форума сотрудничества неправительственных организаций (НПО) Азербайджана в Зангилане состоялась панельная дискуссия на тему “Экологические последствия горнодобывающей промышленности Армении”.

Как сообщает корреспондент Report из Зангилана, в обсуждениях приняли участие около 200 представителей НПО.

Модератором панельных дискуссий выступил председатель Общественного объединения "Сеть журналистов Азербайджана" Аяз Мирзаев.

В дискуссиях приняли участие председатель Общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана Амин Мамедов, руководитель Фонда содействия развитию предпринимательства и рыночной экономики Сабит Багиров, председатель Общественного Объединения "Картографы Азербайджана" Мугабиль Байрамов, председатель студенческой молодежной организации Нахчыванского государственного университета Азиз Гасымов.