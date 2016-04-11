Новым председателем ЦБ Турции назначен Мурат Четинкая

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Мурат Четинкая назначен на должность председателя Центрального банка Турции.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил вице-премьер страны Нуман Куртулмуш в понедельник.

"На должность главы Центрального банка Турции назначен Мурат Четинкая. Желаю ему успешной работы", - сказал Куртулмуш, выступая перед журналистами в городе Шанлыурфа.

Действующий председатель турецкого ЦБ Эрдем Башчи будет исполнять свои обязанности до 19 апреля. Следующим местом его работы станет ОБСЕ, куда он назначен послом Турции.