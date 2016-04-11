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    Новым председателем ЦБ Турции назначен Мурат Четинкая

    Действующий председатель турецкого ЦБ Эрдем Башчи будет исполнять свои обязанности до 19 апреля

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Мурат Четинкая назначен на должность председателя Центрального банка Турции.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил вице-премьер страны Нуман Куртулмуш в понедельник.

    "На должность главы Центрального банка Турции назначен Мурат Четинкая. Желаю ему успешной работы", - сказал Куртулмуш, выступая перед журналистами в городе Шанлыурфа.

    Действующий председатель турецкого ЦБ Эрдем Башчи будет исполнять свои обязанности до 19 апреля. Следующим местом его работы станет ОБСЕ, куда он назначен послом Турции.

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