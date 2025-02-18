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Новым послом США в России может стать Норланд

Новым послом США в России может стать Норланд Дипмиссию США в Москве может возглавить спецпосланник по Ливии Ричард Норланд вместо нынешнего посла Линн Трейси.
В регионе
18 февраля 2025 г. 17:41
Новым послом США в России может стать Норланд

Дипмиссию США в Москве может возглавить спецпосланник по Ливии Ричард Норланд вместо нынешнего посла Линн Трейси.

Как передает Report, об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Отмечается, что в связи с этим США направили России соответствующий запрос.

Норланд на дипломатической службе уже около 35 лет, и ранее возглавлял посольства США в Ливии, Грузии и Узбекистане, а также был заместителем главы дипмиссии США в Афганистане и Латвии.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что Москва определила кандидатуру нового посла страны в США.

Напомним, предыдущий посол РФ в США Анатолий Антонов вернулся на родину в октябре прошлого года.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-nin Rusiyadakı yeni səfiri Norland ola bilər

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