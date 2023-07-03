Новым послом Казахстана в России назначили бывшего замгенсека СНГ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил бывшего заместителя генсека СНГ и экс-министра культуры Даурена Абаева новым послом республики в России.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил бывшего заместителя генсека СНГ и экс-министра культуры Даурена Абаева новым послом республики в России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба лидера страны.

"Указом главы государства Абаев Даурен Аскербекович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Российской Федерации", - говорится в указе президента.

16 июня Токаев освободил Ермека Кошербаева от должности посла Казахстана в России и назначил его главой администрации Восточно-Казахстанской области.

Абаев родился в 1979 году. В последние годы занимал должности министра информации и общественного развития, а также первого заместителя руководителя администрации президента Казахстана. Кроме того, в 2011-2016 гг. находился на посту пресс-секретаря, а позже советника первого президента республики Нурсултана Назарбаева. С января 2022 года по январь 2023 года был министром культуры и спорта республики. В марте текущего года получил назначение на пост заместителя генерального секретаря СНГ.