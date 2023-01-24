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Новым омбудсменом Армении может стать замминистра соцобеспечения и труда

Новым омбудсменом Армении может стать замминистра соцобеспечения и труда Замминистра социального обеспечения и труда Армении Татевик Степанян может быть выдвинута на должность омбудсмена.
В регионе
24 января 2023 г. 15:29
Новым омбудсменом Армении может стать замминистра соцобеспечения и труда

Замминистра социального обеспечения и труда Армении Татевик Степанян может быть выдвинута на должность омбудсмена.

Как передает Report, об этом пишет газета "Грапарак", ссылаясь на свои источники.

Действующий омбудсмен Кристине Григорян, представившая прошение об отставке, находится за пределами Армении. Куда именно она выехала, не сообщается.

"Если исключить из биографии Степанян различные курсы и общественную деятельность, останется лишь должность менеджера магазина одежды "Модамонт", которую она занимала с 2004 по 2020 года. Именно в 2020 года она была назначена замминистра, что вызвало удивление в министерстве", - пишет газета.

Григорян представила прошение об отставке в Национальное собрание 23 января. Решение это связано с переходом на другую работу. По данным СМИ, она переходит на работу в Высший судебный совет.

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Версия на английском языке Armenia's deputy minister of social security and labor may become country's new ombudsman

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