Новым главой ВКС России стал командующий группировкой войск в Сирии Суровикин

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Новым главой ВКС России был назначен командующий группировкой в Сирии Сергей Суровикин. Как сообщает Report, об этом пишет "Интерфакс". Кроме того, генерал-лейтенант Александр Лапин был назначен командующим войсками Центрального военного округа (ЦВО), а генерал-полковник Владимир Зарудницкий, ранее командовавший войсками (ЦВО), назначен начальником военной академии генштаба ВС РФ сообщает "РИА Новости".

Сергей Суровикин родился 11 октября 1966 года в Новосибирске. В 1987 году окончил Омское высшее общевойсковое командное училище, в последующем — с отличием Военную академию имени Фрунзе и Военную академию Генерального штаба. С июня 2004 года командовал 42-й гвардейской дивизией, дислоцированной в Чечне.

В 2008 году Суровикин был назначен начальником главного оперативного управления Генерального штаба, в 2010 году занимал должность начальника штаба Приволжско-Уральского, а впоследствии Центрального военных округов.

С апреля 2012 года проходил службу в центральном аппарате Минобороны. В октябре 2012 года Суровикин был назначен начальником штаба — первым заместителем командующего войсками Восточного военного округа. В октябре 2013 года назначен командующим войсками Восточного военного округа. С июня командует российской группировкой в Сирии.