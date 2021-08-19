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Главой МИД Армении назначен экс-спикер парламента Арарат Мирзоян

Главой МИД Армении назначен экс-спикер парламента Арарат Мирзоян Бывший спикер парламента Армении Арарат Мирзоян назначен министром иностранных дел этой страны. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, президент Армении подписал соответствующий указ.
В регионе
19 августа 2021 г. 10:00
Главой МИД Армении назначен экс-спикер парламента Арарат Мирзоян
Арарат Мирзоян

Бывший спикер парламента Армении Арарат Мирзоян назначен министром иностранных дел этой страны. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, президент Армении подписал соответствующий указ.

Должность главы МИД Армении оставалась вакантной с конца мая, когда в отставку ушел и.о. главы ведомства Ара Айвазян, после обнародования Николом Пашиняном плана по деэскалации ситуации на линии соприкосновения с Азербайджаном. Его примеру последовали заместители – Гагик Галачян, Авет Адонц, Артак Апитонян и Армен Гевондян. Обязанности министра с 14 июля стал выполнять бывший секретарь Совбеза Армен Григорян, назначенный первым заместителем главы МИД.

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