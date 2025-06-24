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Новым Генпрокурором Грузии стал Георгий Кваракидзе

Новым Генпрокурором Грузии стал Георгий Кваракидзе Новым Генпрокурором Грузии стал Георгий Кваракидзе
В регионе
24 июня 2025 г. 13:51
Новым Генпрокурором Грузии стал Георгий Кваракидзе

Парламент Грузии утвердил Георгия Кваракидзе на должность Генерального прокурора страны.

Как сообщает грузинское бюро Report, голосование по кандидатуре нового Генпрокурора состоялось на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

За кандидатуру Кваракидзе проголосовали 83 депутата, голосов против не было.

Перед голосованием Георгий Кваракидзе принял участие в заседании комитета по правовым вопросам, где представил свое видение основных приоритетов прокуратуры, обозначил предстоящие вызовы и поделился планами деятельности ведомства под своим руководством.

Напомним, что его кандидатура была выдвинута Прокурорским советом Грузии 18 июня большинством голосов.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın yeni Baş prokuroru seçilib

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