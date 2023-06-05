Новый вице-президент Турции пообещал бороться с инфляцией

Новый вице-президент Турции Джевдет Йылмаз заявил в понедельник, что власти уделяют особое внимание борьбе с инфляцией и восстановлению 11 провинций на юго-востоке страны, пострадавших от землетрясений 6 февраля.

Новый вице-президент Турции Джевдет Йылмаз заявил в понедельник, что власти уделяют особое внимание борьбе с инфляцией и восстановлению 11 провинций на юго-востоке страны, пострадавших от землетрясений 6 февраля.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в понедельник состоялась церемония передачи полномочий Йылмазу бывшим вице-президентом Фуатом Октаем.

"Мы продолжим путь с инвестициями, занятостью, производством и экспортом. Мы будем работать над тем, чтобы текущий дефицит не был проблемой. В этой связи, мы уделим особое внимание борьбе с инфляцией, сказывающейся на жизни граждан. Среди других приоритетов - восстановление провинций, пострадавших от февральских землетрясений", - заявил Йылмаз.

Отметим, что годовая инфляция в Турции по итогам мая составила 39,59%.