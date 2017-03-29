Новый учебный год в школах Ашхабада начнется 1 июля

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Новый учебный год 2017-2018 в школах Ашхабада начнется 1 июля, сообщает Report со ссылкой на туркменские СМИ.

По словам чиновника министерства образования Туркменистана, согласно подписанному постановлению, нынешний учебный год предусмотрено завершить раньше обычного.

"Согласно новому постановлению в школах города Ашхабада нынешний учебный год предусмотрено завершить до 1 июня, тогда как новый учебный год должен начаться не 1 сентября, как обычно, а 1 июля. Первая четверть нового учебного года завершится в конце августа. После этого, ученики снова будут отдыхать в течение одного месяца, а вторая четверть начнется в октябре", - сообщил чиновник министерства, добавив, что данное постановление к началу следующего месяца будет направлено в школы столицы.

По словам собеседника, перенос даты начала учебного года связан с проведением Азиады-2017 года, по случаю проведения которых, властями страны предусмотрены официальные мероприятия, с массовым привлечением учащихся и преподавателей.

V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам состоятся в середине сентября 2017 года в Ашхабаде. В рамках Азиады-2017 состоятся состязания по 21 виду спорта, в которых примут участие спортсмены из более чем 60 стран мира.