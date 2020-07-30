Новый учебный год начнется в Грузии в положенный срок

Окончательное решение будет принято с учетом эпидемиологической ситуации

Учебный год в Грузии начнется без задержек.

По сообщению грузинского бюро Report, об этом заявила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.

Министр отметила, что занятия планируется начать в положенный срок: “Окончательное решение будет принято с учетом эпидемиологической ситуации. В зависимости от развития ситуации решение о возобновлении обучения в школах и детских садах будет принято совместно с Министерством образования”.

Отметим, что новый учебный год в Грузии планируется начать 15 сентября.