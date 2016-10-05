 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Новый спикер назвал приоритеты работы Госдумы России

    В поддержку Вячеслава Володина высказались 404 депутата

    Баку. 5 октября. REPORT.AZ/  Госдума России седьмого созыва избрала Вячеслава Володина своим спикером.  Как сообщает Report cо ссылкой на российские СМИ, в его поддержку высказались 404 депутата из 449.

    За альтернативного кандидата - Дмитрия Новикова от КПРФ - проголосовали 40 парламентариев.

    Новый спикер выступая  обозначил приоритеты работы Госдумы. Среди них - социально-экономическая повестка, а также приоритеты, обозначенные в майских указах президента России.  

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi