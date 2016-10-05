Новый спикер назвал приоритеты работы Госдумы России

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Госдума России седьмого созыва избрала Вячеслава Володина своим спикером. Как сообщает Report cо ссылкой на российские СМИ, в его поддержку высказались 404 депутата из 449.

За альтернативного кандидата - Дмитрия Новикова от КПРФ - проголосовали 40 парламентариев.

Новый спикер выступая обозначил приоритеты работы Госдумы. Среди них - социально-экономическая повестка, а также приоритеты, обозначенные в майских указах президента России.