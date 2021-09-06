Новый сопредседатель МГ ОБСЕ от России встретился с главой МИД Армении

Российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Игорь Ховаев встретился с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

Российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Игорь Ховаев встретился с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, встреча состоялась в рамках визита Ховаева в Армению.

Отметим, что недавно назначенного российского сопредседателя И.Ховаева 30 августа принимал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Москва поддерживает активизацию работы Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию на основе имеющегося мандата. По ее словам, тройка сопредседателей могла бы содействовать повышению уровня доверия между Ереваном и Баку, а также решению гуманитарных вопросов, что послужило бы переходу к обсуждению политических тем.

Напомним, в конце июля Москва сменила сопредседателя в Минской группе ОБСЕ. На место Игоря Попова был назначен 59-летний дипломат Игорь Ховаев.