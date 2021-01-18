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Новый руководитель аппарата премьера Армении проходит по десяти делам

Новый руководитель аппарата премьера Армении проходит по десяти делам За последние два с половиной года в разных судах Армении рассматривались и рассматриваются десятки дел, связанных с именем одного из самых скандальных чиновников команды Никола Пашиняна
В регионе
18 января 2021 г. 21:47
Новый руководитель аппарата премьера Армении проходит по десяти делам
Арсена Торосян

За последние два с половиной года в разных судах Армении рассматривались и рассматриваются десятки дел, связанных с именем одного из самых скандальных чиновников команды Никола Пашиняна - новоназначенного руководителя аппарата премьер-министра Арсена Торосяна.

Об этом Report передает со ссылкой на армянскую прессу.

Бывший министр здравоохранения проходит ответчиком по 4 гражданским делам, по 4 делам - истцом. Еще по двум уголовным делам у Торосяна статус свидетеля.

В частности, с момента вступления в должность министра здравоохранения, за публичную клевету и оскорбление на Арсена Торосяна подали иск бывший директор Медицинского центра "Сурб Григор Лусаворич" Ара Минасян, бывший министр здравоохранения, ректор ЕГМУ Армен Мурадян, председатель организации "Армянский национальный совет здравоохранения" Геворг Григорян, заведующий лабораторно-диагностическим отделением научного центра лучевой медицины и ожогов Давид Григорян.

Арсен Торосян, в свою очередь, подал в суд на бывшего члена Совета старейшин Еревана Марину Хачатрян, бывшего директора МЦ Масиса Нуне Аванесян, политтехнолога Карена Кочаряна, пользователя социальной сети Facebook Сергея Чаманяна. От упомянутых лиц Торосян требует публичных извинений, а также опровержения фактических данных, считая это клеветой.

Экс - министр проходит свидетелем по делам директора ЗАО "Республиканский институт репродуктивного здоровья, перинатологии, акушерства и гинекологии" Размика Абрамяна, а также бывшего начальника Госкомстата Давида Санасаряна, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями.

Таким образом, Арсен Торосян пока не имеет процессуального статуса потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого или подсудимого.

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