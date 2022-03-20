Новый президент Туркменистана заявил о приверженности курсу нейтралитета

Новый президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, вступивший в субботу в должность, заявил, что Ашхабад во внешней политике останется приверженным курсу нейтралитета и добрососедства, а также будет проводить политику, нацеленную на интеграцию своей неф

Новый президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, вступивший в субботу в должность, заявил, что Ашхабад во внешней политике останется приверженным курсу нейтралитета и добрососедства, а также будет проводить политику, нацеленную на интеграцию своей нефтегазовой отрасли в международную энергетическую систему.

Как передает Report , об этом сообщило издание Orient.

Бердымухамедов выступил с программной речью во время церемонии инаугурации. "Мы открыты для всех стран и народов мира и нацелены на развитие с ними торгово-экономических, культурно-гуманитарных и научно-образовательных связей в будущем", - приводит издание слова главы государства.

Бердымухамедов назвал важным направлением своей работы развитие нефтегазовой отрасли Туркмении и ее интеграцию в международную энергетическую систему. По его словам, инвестиционную поддержку государства получат сфера электроэнергетики, в частности проекты по диверсификации экспорта и по разработке возобновляемых источников энергии. Важным направлением работы станет развитие транспортно-логистического потенциала страны, которая способна состыковать региональные и континентальные маршруты в качестве "сердцевины Великого Шелкового пути с максимальным задействованием географических и прочих конкурентоспособных преимуществ".

Глава государства обозначил своей главной целью обеспечение стабильности и безопасности страны и повышение уровня жизни ее граждан, а также упрочение доверия среди стран мира. Он пообещал усилить социальную защиту граждан, в частности - поддержку многодетных семей. Он также отметил роль армии в охране независимости и стабильности государства и пообещал укреплять материально-техническую поддержку Вооруженных сил.