Новый президент Кыргызстана заявил о курсе на партнерство с Россией

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Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Вступивший в должность пятый президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков пообещал, что страна под его руководством продолжит укреплять стратегическое партнерство с Россией, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Курс стратегического партнерства с Россией будет укрепляться", — заявил он, обращаясь к гражданам страны во время инаугурации.

Жээнбеков отметил, что республика также будет развивать сотрудничество с Китаем и сохранит добрососедские отношения со станами-соседями по региону Центральной Азии. А также будет активно взаимодействовать в рамках международных и региональных организаций, таких как ООН, ШОС, ОДКБ и других.

Пятый президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, избранный в ходе всенародных выборов 15 октября, принес присягу и официально вступил в должность главы государства сегодня.