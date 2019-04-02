Новый президент Казахстана завтра совершит свой первый зарубежный визит

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудят 3 апреля в Москве двусторонние отношения, перспективы продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве, сообщает Report со ссылкой на сайт Кремля.

Отмечается, что Касым-Жомарт Токаев посещает Россию по приглашению своего российского коллеги с официальным визитом. Это его первая зарубежная поездка после вступления в должность главы государства 20 марта 2019 года.

"В ходе переговоров будут обсуждены ключевые темы двусторонних отношений, перспективы продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве, некоторые актуальные вопросы региональной повестки дня", - говорится в сообщении Кремля.