О нас
Report Georgia
Аудио новости

Новый президент Ирана пообещал обеспечить изменения, бороться с коррупцией и бедностью

Новый президент Ирана пообещал обеспечить изменения, бороться с коррупцией и бедностью Народ Ирана требует изменений, борьбы с коррупцией и улучшения благосостояния, и этот запрос будет выполнен новым правительством.
В регионе
21 июня 2021 г. 15:11
Новый президент Ирана пообещал обеспечить изменения, бороться с коррупцией и бедностью

Народ Ирана требует изменений, борьбы с коррупцией и улучшения благосостояния, и этот запрос будет выполнен новым правительством.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил избранный иранский президент Эбрахим Раиси на первой пресс-конференции после голосования.

"Послание народа Ирана - изменения. Послание народа Ирана - борьба с коррупцией, бедностью и дискриминаций, а также достижение справедливости", - сказал он. Раиси добавил, что "это послание для [нового] правительства, которое должно быть услышано".

По его словам, "приоритетами правительства будут улучшение условий деловой обстановки, жизни людей и ситуации в правительстве, а также реформа административной системы и ликвидация традиционной бюрократии, которая препятствует переменам".

Тринадцатые в истории современного Ирана выборы президента прошли 18 июля. Раиси при явке 48,8% набрал 17,9 млн голосов (около 62%).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

В Азербайджане за сутки 60 человек заразились COVID-19, двое умерли
В Азербайджане за сутки 60 человек заразились COVID-19, двое умерли
18 июня 2021 г. 16:51
В Азербайджане за сутки вакцинированы 38 тыс. человек
В Азербайджане за сутки вакцинированы 38 тыс. человек
18 июня 2021 г. 16:46
В Киеве подвели итоги конкурса эссе о Гейдаре Алиеве - ВИДЕО
ФотоВ Киеве подвели итоги конкурса эссе о Гейдаре Алиеве - ВИДЕО
14 июня 2021 г. 19:48
Первые женщины-пилоты AZAL
Первые женщины-пилоты AZAL
17 июня 2021 г. 12:57
Итоговый документ НАТО – признание освобождения территорий Азербайджана от оккупации – КОММЕНТАРИЙ
Итоговый документ НАТО – признание освобождения территорий Азербайджана от оккупации – КОММЕНТАРИЙ
15 июня 2021 г. 18:19
Можно ли мочить место прививки?
Можно ли мочить место прививки?
18 июня 2021 г. 15:11
Партия Пашиняна победила на досрочных выборах в парламент Армении - ОБНОВЛЕНО - 6
Партия Пашиняна победила на досрочных выборах в парламент Армении - ОБНОВЛЕНО - 6
21 июня 2021 г. 08:35
Левон Тер-Петросян: Весь мир считает Карабах частью Азербайджана
Левон Тер-Петросян: Весь мир считает Карабах частью Азербайджана
16 июня 2021 г. 00:30
Украинский город готов побрататься с одним из освобожденных от оккупации городов Азербайджана
Украинский город готов побрататься с одним из освобожденных от оккупации городов Азербайджана
16 июня 2021 г. 14:41
Азербайджан объявил в международный розыск трех армянских бизнесменов
Азербайджан объявил в международный розыск трех армянских бизнесменов
18 июня 2021 г. 11:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi