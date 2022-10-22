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Новый премьер-министр Швеции гарантировал экстрадицию террористов в Турцию

Новый премьер-министр Швеции гарантировал экстрадицию террористов в Турцию Швеция направила Турции письмо с описанием действий, предпринятых для одобрения членства в НАТО, среди которых было заверение в том, что Стокгольм оперативно изучит запросы Анкары о выдаче подозреваемых в терроризме.
В регионе
22 октября 2022 г. 02:50

Швеция направила Турции письмо с описанием действий, предпринятых для одобрения членства в НАТО, среди которых было заверение в том, что Стокгольм оперативно изучит запросы Анкары о выдаче подозреваемых в терроризме.

Как передает Report, об этом пишет газета Aftonbladet.

"Конкретные действия были предприняты по всем основным элементам трехстороннего соглашения. Швеция обязуется решить ожидающие рассмотрения запросы об экстрадиции подозреваемых в терроризме оперативно и тщательно", - говорится в письме.

Там же отмечается, что шведские службы безопасности активизировали деятельность против РКК.

21 октября президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о готовящейся встрече с новым премьером Швеции.

Он также прокомментировал вопрос сотрудничества со Швецией в сфере безопасности в свете желания скандинавской страны вступить в НАТО.

Эрдоган сообщил, что новый премьер Швеции Ульф Кристерссон инициировал встречу с ним по теме выдачи террористов.

"Я одобрил идею и готов встретиться в нашей стране. Новый премьер Швеции выступает за активную борьбу с терроризмом и террористами. Встреча с ним станет тестом на искренность", - отметил турецкий лидер.

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