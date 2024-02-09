Новый премьер Грузии свой первый визит совершит в Брюссель

Ираклий Кобахидзе с первым визитом в ранге нового премьер-министра Грузии 20-21 февраля отправится в Брюссель.

Ираклий Кобахидзе с первым визитом в ранге нового премьер-министра Грузии 20-21 февраля отправится в Брюссель.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, об этом сам Кобахидзе заявил журналистам.

"В принципе, визит в Брюссель уже запланирован на 20-21 февраля. Это касается как Евросоюза, так и НАТО. Повестка дня уже определена. Соответственно, первый визит будет осуществлен в Брюссель", - сказал он.

Как Кобахидзе заявил о том, что главной его целью на посту премьер-министра будет выполнение поставленных задач – интеграция в ЕС, борьба с бедностью и мирное восстановление территориальной целостности страны.

Парламент Грузии 8 февраля выразил вотум доверия Кобахидзе, предложенному им составу правительства и правительственной программе "Для строительства европейского государства". За проголосовали 84 депутата, против – 10. Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала распоряжение об его назначении в тот же день.