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Новый премьер Грузии назначил членов Кабмина

Новый премьер Грузии назначил членов Кабмина Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, которому 8 февраля парламент выразил доверие, подписал приказ о назначении новых министров.
В регионе
9 февраля 2024 г. 17:53
Новый премьер Грузии назначил членов Кабмина

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, которому 8 февраля парламент выразил доверие, подписал приказ о назначении новых министров.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе грузинского правительства.

"Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе издал приказ о назначении министров на посты после того, как парламент Грузии на пленарном заседании выразил доверие Ираклию Кобахидзе и составу правительства. С момента издания приказа все министры официально приступили к исполнению обязанностей", - говорится в сообщении.

29 января Ираклий Гарибашвили заявил, что покидает пост премьер-министра Грузии. Он занял должность председателя правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", которую с 2021 года возглавлял Кобахидзе. Кандидатом в премьеры на съезде партии 1 февраля был выдвинут Кобахидзе. 8 февраля парламент Грузии большинством голосов утвердил новое правительство во главе с Кобахидзе. В тот же день президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала распоряжение о назначении Кобахидзе. В новом составе правительства лишь еще одно изменение - на посту министра обороны Джуаншера Бурчуладзе сменил вице-спикер парламента Ираклий Чиковани.

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