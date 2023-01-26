Новый посол США в России Линн Трейси прибыла в Москву

Посол США Линн Трейси прибыла в Москву.

Посол США Линн Трейси прибыла в Москву.

Как передает Report, об этом сообщило посольство США в РФ в Telegram-канале , опубликовав фотографию посла в одном из столичных аэропортов.

"С возвращением в Россию, посол Трейси", - говорится в подписи под фотографией.

Отметим, что Сенат Конгресса США 21 декабря 2022 года утвердил Линн Трейси на пост американского посла в России. Трейси - первая женщина на посту посла США в РФ. Она является кадровым дипломатом. До недавнего времени она возглавляла диппредставительство США в Армении. В конце ноября дипломат на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, посвященных утверждению ее кандидатуры, заявила, что согласна с санкционным курсом Вашингтона в отношении Москвы и поддерживает дальнейшее ужесточение антироссийских рестрикций. Она отметила, что будет считать приоритетом освобождение находящихся под стражей в РФ американцев.