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Новый посол США в России Линн Трейси прибыла в Москву

Новый посол США в России Линн Трейси прибыла в Москву Посол США Линн Трейси прибыла в Москву.
В регионе
26 января 2023 г. 04:12
Новый посол США в России Линн Трейси прибыла в Москву

Посол США Линн Трейси прибыла в Москву.

Как передает Report, об этом сообщило посольство США в РФ в Telegram-канале, опубликовав фотографию посла в одном из столичных аэропортов.

"С возвращением в Россию, посол Трейси", - говорится в подписи под фотографией.

Отметим, что Сенат Конгресса США 21 декабря 2022 года утвердил Линн Трейси на пост американского посла в России. Трейси - первая женщина на посту посла США в РФ. Она является кадровым дипломатом. До недавнего времени она возглавляла диппредставительство США в Армении. В конце ноября дипломат на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, посвященных утверждению ее кандидатуры, заявила, что согласна с санкционным курсом Вашингтона в отношении Москвы и поддерживает дальнейшее ужесточение антироссийских рестрикций. Она отметила, что будет считать приоритетом освобождение находящихся под стражей в РФ американцев.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-ın Rusiyaya yeni təyin olunmuş səfiri Moskvaya gəlib - FOTO

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