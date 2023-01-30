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Новый посол США прибыл в МИД РФ, ее встретила у здания группа протестующих

Новый посол США прибыл в МИД РФ, ее встретила у здания группа протестующих Новый посол США Линн Трейси в понедельник прибыла в МИД России для вручения копий верительных грамот. Вручать документы ей будет замглавы МИД Сергей Рябков.
В регионе
30 января 2023 г. 15:21
Новый посол США прибыл в МИД РФ, ее встретила у здания группа протестующих

Новый посол США Линн Трейси в понедельник прибыла в МИД России для вручения копий верительных грамот. Вручать документы ей будет замглавы МИД Сергей Рябков.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, студенты провели митинг в знак протеста.

Несколько десятков студентов собрались с плакатами "США - спонсор терроризма", "Вы сеете смерть" и "Хватит зарабатывать на чужом горе". Студенты протестуют против вмешательства США в события в Украине и поставок оружия Киеву.

Кандидатуру Трейси выдвинул президент США Джо Байден. Она говорит по-русски и в конце 1980-х три года работала в американском посольстве в Москве.

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Версия на английском языке New US ambassador arriving at Russian Foreign Ministry, faces group of protesters

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