Новый посол США прибыл в МИД РФ, ее встретила у здания группа протестующих

Новый посол США Линн Трейси в понедельник прибыла в МИД России для вручения копий верительных грамот. Вручать документы ей будет замглавы МИД Сергей Рябков.

Новый посол США Линн Трейси в понедельник прибыла в МИД России для вручения копий верительных грамот. Вручать документы ей будет замглавы МИД Сергей Рябков.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, студенты провели митинг в знак протеста.

Несколько десятков студентов собрались с плакатами "США - спонсор терроризма", "Вы сеете смерть" и "Хватит зарабатывать на чужом горе". Студенты протестуют против вмешательства США в события в Украине и поставок оружия Киеву.

Кандидатуру Трейси выдвинул президент США Джо Байден. Она говорит по-русски и в конце 1980-х три года работала в американском посольстве в Москве.