Новый посол Израиля на следующей неделе вручит верительные грамоты Эрдогану

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Новый посол Израиля в Турции Эйтан Наэ прибудет в Анкару 1 декабря, и на следующей неделе вручит верительные грамоты президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ.

В прошлом Эйтан Наэ был заместителем посла Израиля в Великобритании, послом в Азербайджане, а также работал советником по политическим вопросам в канцелярии главы правительства.

Эйтан Наэ станет первым израильским послом в Турции после того, как Иерусалим и Анкара подписали соглашение о нормализации отношений.