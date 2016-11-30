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    Новый посол Израиля на следующей неделе вручит верительные грамоты Эрдогану

    В прошлом Эйтан Наэ был послом Израиля в Азербайджане

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Новый посол Израиля в Турции Эйтан Наэ прибудет в Анкару 1 декабря, и на следующей неделе вручит верительные грамоты президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ.

    В прошлом Эйтан Наэ был заместителем посла Израиля в Великобритании, послом в Азербайджане, а также работал советником по политическим вопросам в канцелярии главы правительства.

    Эйтан Наэ станет первым израильским послом в Турции после того, как Иерусалим и Анкара подписали соглашение о нормализации отношений.

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